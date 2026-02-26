Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda

Almanya ve İsviçre'deki eğitim sisteminde Türkçenin köken dil statüsü için çalışma yürütülürken, TEKNOFEST ruhu yurt dışındaki Türkçe eğitim alan öğrencilere de taşınacak.

Haber Giriş : 26 Şubat 2026 07:40, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 07:47
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Meclis'te Türkçenin Avrupa'daki yolculuğu ve yeni hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ökten, "Bakanlık olarak, Türkçenin Avrupa'da akredite edilen ve resmi not sistemine işlenebilen bir dil haline gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE TOEFL SINAVI

ÖSYM'nin Türkçe için uluslararası geçerliliği olan, TOEFL benzeri bir sınav modeli üzerinde çalıştığını ifade eden Ökten, ALTE akreditasyonunun 16 yaş üstü için alındığını, 7-16 yaş grubuna yönelik sürecin ise tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.

Almanya'da, İsviçre'nin Cenevre bölgesinde Portekizcenin bu statüsü gibi, Türkçenin de benzer bir kabul görmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme de "Ülkem Yanımda" adlı çevrim içi Türkçe ve Türk kültürü platformunun devreye alındığını açıkladı. Platform sayesinde 11 ülkede 110 öğretmenle 2 bin 300 öğrenciye ulaşıldığını kaydetti.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ

İlerleyen zamanlarda da yapay zeka destekli konuşma uygulamalarının yer alacağını belirten Akçeşme, "Bir yapay zeka robotu sistemi oluşturacağız. Yakın gelecekte öğrencilerimize sunabileceğimiz platformlar olacak" bilgisini paylaştı.

TEKNOFEST RUHUYLA

Yurt dışında bilim ve teknoloji atölyeleri kurulması planlandığını dile getiren Akçeşme, "Özellikle, Türkiye'deki TEKNOFEST heyecanını hem çeşitli ülkelerdeki soydaşlarımızla hem de 'gönül coğrafyası' diye adlandırdığımız coğrafyadaki öğrencilerle paylaşmak ve büyütmekle alakalı bir gayretimiz olacak" diye konuştu.


