İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti

Bakan Gürlek: Genel af ya da kişiye özel düzenleme olamaz
Bakan Gürlek: Genel af ya da kişiye özel düzenleme olamaz
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların kişisel verilerini hatalı yönettiği gerekçesiyle Reddit'e 14,5 milyon sterlin (yaklaşık 19,5 milyon dolar) para cezası verdi. Bu karar, İngiltere'de reşit olmayanlarla ilgili ihlaller nedeniyle verilen en büyük cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş : 26 Şubat 2026 07:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 07:56
Yazdır
İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti

Kararda, platformun genç kullanıcıları koruma ve uygunsuz içeriklere maruz kalmalarını önleme kapasitesinde ciddi boşluklar olduğu ifade edildi.

Bilgi Komiseri John Edwards, 13 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerinin anlamadıkları, onay vermedikleri veya kontrol edemedikleri şekilde toplanıp kullanıldığını, bunun da çocukları görmemeleri gereken içeriklere karşı savunmasız bıraktığını belirtti.

Yaş doğrulama önlemleri yetersiz bulundu

ICO, Reddit'in Temmuz 2025 öncesindeki süreçte güçlü bir yaş doğrulama sistemine sahip olmamasını eleştirdi. Kullanıcıların yaşlarını beyan etmelerine dayalı mevcut sistemin, reşit olmayanların yetişkinlere yönelik içeriklere erişmesini engellemede yetersiz kaldığı kaydedildi.

Reddit, düzenleyici baskılara yanıt olarak Temmuz 2025'te yaş doğrulama önlemlerini devreye alsa da ICO, bu sistemin kolayca atlatılabileceğini ve platformların daha güçlü güvenlik önlemleri uygulaması gerektiğini vurguladı.

Reddit karara itiraz edecek

Reddit yönetimi, kullanıcı gizliliğine olan bağlılığını vurgulayarak cezaya itiraz edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, yaşa bakılmaksızın kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşma zorunluluğu bulunmadığı, bu durumun gizlilik ve güvenlik ilkelerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Reddit ayrıca, ICO'nun ek kişisel bilgi toplanması konusundaki ısrarının, şirketin gizlilik prensipleriyle çeliştiğini savundu.

İnternet dünyasında yapay zeka ile üretilen zararlı içeriklerin arttığı bu dönemde, platformların reşit olmayanları koruma sorumluluğu tartışılmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber