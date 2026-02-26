Bakan Gürlek: Genel af ya da kişiye özel düzenleme olamaz
Bakan Gürlek: Genel af ya da kişiye özel düzenleme olamaz
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu

Türkiye, geçen yıl ilave ettiği 2 bin 142 megavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da Almanya'nın ardından en fazla kurulum gerçekleştiren ikinci ülke oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 08:31, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 08:32
Yazdır
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu

Avrupa rüzgar enerjisi çatı kuruluşu WindEurope tarafından hazırlanan "Avrupa'da Rüzgar Enerjisi: 2025 İstatistikleri ve 2026-2030 Görünümü" raporuna göre, Avrupa'da geçen yıl toplam 19 bin 100 megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Bu kurulumların yüzde 90'ını karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Bir yılda kurulan 17,2 gigavatlık karasal rüzgar kapasitesi rekor olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Avrupa'nın toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 2025 sonu itibarıyla 304 gigavata ulaştı. Bunun 265 gigavatı karasal, 39 gigavatı ise deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden oluştu.

Geçen yıl en fazla rüzgar enerjisi kurulumu Almanya'da gerçekleşti. Ülkede 5 bin 232 megavatı karasal ve 503 megavatı deniz üstü olmak üzere toplam 5 bin 735 megavat kapasite devreye alındı.

Almanya'yı 2 bin 142 megavat ile Türkiye, 1767 megavat ile İsveç, 1563 megavat ile İspanya, 1414 megavat ile Fransa ve 1250 megavat ile Birleşik Krallık takip etti.

Böylece Türkiye, geçen yıl devreye aldığı yeni kapasite ile Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiren ikinci ülke oldu.

Danimarka, elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin yüzde 50 ile en yüksek paya sahip olduğu ülke olarak öne çıktı. Danimarka'yı yüzde 33'er payla Litvanya ve İrlanda izledi.

Geçen yıl yeni rüzgar enerjisi projelerine toplam 45 milyar avro yatırım yapılırken, bu yatırımların önümüzdeki yıllarda 21 gigavatlık yeni kapasitenin kurulmasını finanse etmesi bekleniyor.

İzin süreçleri ve altyapı rüzgar enerjisi gelişiminde başlıca zorluklar

Öte yandan raporda, izin süreçlerinin Almanya hariç Avrupa genelinde rüzgar enerjisi yatırımlarının önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Almanya'da ortalama izin süreleri 17 aya gerilerken, 2025'te karasal rüzgar enerjisinde 20,8 gigavatlık kapasiteye izin verilerek rekor kırıldı.

Raporda ayrıca, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin güçlendirilmesinin rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılması açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, hükümetlerin şebeke yatırımlarını hızlandırması ve şebeke bağlantılarında "ilk gelen, hizmet alır" yaklaşımı yerine "ilk hazır olan, hizmet alır" yaklaşımını benimsemesi gerektiği ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber