Emlak vergisi ödemeleri başlıyor

Emlak vergisinin birinci taksit ödemesi 1 Mart'ta başlıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla 2 katı olabilecek. Bu ifade aslında 3 kata kadar artış yapılabilir olarak anlaşılmalı. Birçok belediye de bu hakkı kullandı. Bu nedenle özellikle bu sene ödenecek olan emlak vergileri cep yakacak. Eğer bu düzenleme yapılmasaydı 10 katın üzerinde artışlar görülecekti. 2027-2029 döneminde ise vergi değerleri, bir önceki yıl matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılması yöntemiyle belirlenecek" dedi.

"BİRÇOK ALANDA ETKİSİ VAR"

Emlak vergisinin birçok değere etkisi olduğunun altını çizen Özelmacıklı, "Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor. Bu sene özellikle tapu harcı gelirlerinde de çok yüksek oranda artışlar göreceğiz. Şimdiden 2 katına çıkmış durumda olan tapu harcı gelirlerinin dışında, değer artış kazancı da bu sene oldukça fazla konuşulacak bir vergi olacak. Türkiye'de sahip olunan bina, daire ve araziler yüzde 0,1 ile yüzde 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi oluyorlar. Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10'u olarak uygulanmaya devam ediyor" dedi.

ÖRNEKLER İLE ARTIŞLAR

Artışlara ilişkin bazı örnekler de paylaşan Özelmacıklı, "Örneğin geçen sene Bahçelievler'de bir konut için 2 bin 572 TL ödediğiniz emlak vergisi, bu sene 7 bin 720 TL olarak ödenecek. Bir başka örnek 2025 yılında Küçükçekmece'de iki arsa için ödenen emlak vergisi toplamda 33 bin 58 TL iken bu sene 99 bin 237 TL oldu" dedi.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYENLER

Özelmacıklı, "İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malüliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor. Yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı da aranmıyor" dedi.

EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

Emlak vergisinin, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler üzerinden alınan vergi türü olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, "Emlak vergisi gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. Emlak Vergisi Kanununa göre bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1 ve arsalarda ise binde 3'tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu kriter/şart, binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır. Vergi değerini değiştiren sebeplerin bulunması durumunda emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur" dedi.