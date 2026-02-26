MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutladı

Kabine üyeleri ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

26 Şubat 2026 11:13
Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutladı

Bakanlar ve parti sözcüsü, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ve milletine adadığı ömre vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Erdoğan'ı "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı" olarak nitelendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Aşkınan koşan yorulmaz" başlığıyla yayımladığı mesajında, Erdoğan'ın eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri gerçeğe dönüştürdüğünü belirtti. Memişoğlu, "Ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ömrünü güçlü Türkiye idealine vakfettiğini ve gençlerin hayallerine her daim sahip çıktığını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve güçlü liderliğiyle ülkeye çağ atlattığını belirterek, "Zalimin hasmı, mazlumun dostu, çelikten iradenin adı. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

"Nice Yıllara Reis" klibi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibi paylaşarak kutlama mesajlarını iletti.

Bakan Göktaş, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullanırken; Bakan Bayraktar, Erdoğan'ın tam bağımsızlık idealine liderlik etmesine vurgu yaptı.

Bakan Kacır mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulunurken; Ticaret Bakanı Bolat ise "Milletimizin duasını, mazlumların umudunu ve Türkiye Yüzyılı'nın iradesini omuzlarında taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza bereketli uzun ömürler diliyorum." dedi.

