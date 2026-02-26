ÇAYKUR cam şişe su satışlarına başladı

MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ÇAYKUR cam şişe su satışlarına başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, cam şişe su satışlarının başladığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl damacana suyu piyasaya sunduklarını hatırlatan Alim, kısa süre içinde bardak su ve pet şişe suyun da üretime alınarak hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunulacağını belirtti.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 11:23, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 11:23
Yazdır
ÇAYKUR cam şişe su satışlarına başladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde açıklamalarda bulunan Alim, çay hasadı, bölgedeki rekolte beklentisi ve kurumun ürün yelpazesinin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim burada yaptığı açıklamada, "Her yıl finansal durum doğrultusunda yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Artvin'in Arhavi ilçesinde Kavak mevkiinde 105 dekarlık bir yerimiz var. Bu alanı sadece çay depolama olarak kullanıyoruz. Arhavi'nin içindeki merkezde olan fabrikayı bir şekilde Kavak'a taşımak istiyoruz. Bu hem kapasite artışını sağlayacak, bundan kaynaklı ilçede bulunan fabrikada yaşanan gürültü kirliliği, toz ve sair ters durumlar ortadan kalkmış olacak. Bu bile Artvin için, Arhavi için farklı bir çalışma şekli olacak. Çayın yüzde 67'si Rize'de hasat ediliyor. Yüzde 19'u Trabzon'da, yüzde 12'si Artvin'de, yüzde 2'lik bir kısmı ise Ordu ve Giresun'da hasat ediliyor. Yıllık olarak da genelde 1 milyon 300 bin ton ile 1 milyon 450 bin ton arasında rekolte var. Bu rekolte hava şartlarına bağlı olarak bazen aşağıda bazen yukarıda oluyor. Geçen sene sadece Artvin bölgemizden 105 bin ton yaş çay alımı yaptık" dedi.

"2025 yılında damacana suyumuzu çıkardık"

ÇAYKUR olarak içme suyu sektörüne girdiklerini hatırlatan Alim, "2025 yılında damacana suyumuzu çıkardık. Birçok yerde damacana olarak satışta. Bunun yanında tüm Türkiye'de dağıtabileceğimiz cam şişe suyu, bardak su ve pet şişe su ürünlerimizi de kısa zaman içerisinde üretip tüm Türkiye genelinde hatta yurt dışına dahi satabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber