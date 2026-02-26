Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor

Gelir vergisinde 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanname verme süreci 1 Mart'ta başlıyor. Kira geliri elde eden mükellefler ve konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler de bu süreçte vergi ödeyecek. Mükellefler, gelir vergilerini 31 Mart ve 31 Temmuz'a kadar olmak üzere iki eşit taksite ödeyebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 13:34, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 13:35
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başlıyor. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan iletebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolay ve güvenli şekilde doldurabilecek.

Kira geliri elde eden ev sahipleri gelir vergisi ödeyecek

Bu kapsamda konuttan 2025'te yıllık en az 47 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek. Beyannamelerin, 1-31 Mart döneminde verilmesi ise önem taşıyor.

İki eşit taksitle ödenebilecek

Mükellefler, vergilerini tüm vergi dairelerinden, GİB'in online kanallarından, Dijital Vergi Dairesi'nden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeyebilecek.

2025 kazançlarına ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle birlikte 31 Mart, ikinci taksit de 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda, mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyan ticari, zirai veya mesleki faaliyeti bulunan gelir vergisi ile bazı kurumlar vergisi mükellefleri yüzde 5 vergi indiriminden yararlanabiliyor.

Bundan yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, belirtilen süre içinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunmaması şartı aranıyor.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, kapsam dahilindeki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması önem taşıyor.


