YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8 Mart'ta düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 11:51, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 11:55
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.