MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağı, terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği ve NATO kapsamında icra edilen dev tatbikatlara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

26 Şubat 2026 13:10
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor

MSB, dün Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım ekibi tarafından incelendiğini, olayda şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehadetinin derin üzüntüsünü paylaştıklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü faaliyetler ve gündemdeki gelişmelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı;

9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 uçağının dün (25 Şubat) kaza kırıma uğradığı hatırlatılan açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; ailesine, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Terörle mücadelede son durum

TSK'nın terörü kaynağında kurutma stratejisi kapsamında son bir haftada 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu belirtildi. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gaziler anıldı. Hudut güvenliği kapsamında ise son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahsın yakalandığı, 551 şahsın ise engellendiği kaydedildi.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"nın başarıyla tamamlandığı bildirildi. Tatbikata ilişkin detaylarda şu ifadelere yer verildi;

Yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiğimiz tatbikatta; stratejik intikal ve lojistik kabiliyetimiz yüksek hazırlık seviyesiyle icra edilmiştir. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 SİHA'mızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti, yerli savunma sanayimizin ulaştığı teknolojik yetkinliği NATO ortamında bir kez daha kanıtlamıştır.

Ayrıca, 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç'te düzenlenecek olan "Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026" tatbikatına TCG Anadolu, TCG Derya ve TCG İstanbul'un da aralarında bulunduğu güçlü bir filoyla katılım sağlanacağı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'deki ihlalleri

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim genişletme çabalarına dikkat çekildi. MSB, insani krizin son bulması için yardımların kesintisiz ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm hedefine bağlı kalınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Savunma sanayinde yerli başarı

Bakanlık, ASFAT ve Sonitus iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli "Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi"nin, Açık Deniz Karakol Gemisi üzerinde başarıyla test edildiğini ve kalifikasyon sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

MSÜ sınavına rekor başvuru

Personel temin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 1 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavına 645 bin 402 adayın başvuruda bulunduğu bildirildi. Başvuranların 340 bin 513'ünün kadın adaylardan oluşması, Bakanlık tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada ayrıca, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla Azerbaycan halkına taziye dilekleri iletilirken, Bosna Hersek'in yaklaşan Bağımsızlık Günü de kutlandı.

