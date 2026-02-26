MEB'den eğitimin geleceğini şekillendirecek kongre

Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanından HDP davası açıklaması: Sona gelindi!
AYM Başkanından HDP davası açıklaması: Sona gelindi!
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den eğitimin geleceğini şekillendirecek kongre

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başkentte "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi" düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 13:41, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 13:35
Yazdır
MEB'den eğitimin geleceğini şekillendirecek kongre

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle dilin anlam oluşturma aracı olarak görevini incelemek, düşünce eğitiminin dinamiklerini değerlendirmek, değer edinimini farklı boyutlarıyla çözümlemek ve eğitimde dönüşümü takip etmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye, alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler ve öğretmenler katılacak.

Kongreye gönderilen bildiriler, bilim ve değerlendirme kurulları tarafından iki aşamalı inceleme sürecine tabi tutulacak, değerlendirme neticesinde başarılı görülen bildiriler kongrede sunumu yapılmak üzere davet edilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü düşünce dünyasını ve dilin düşüncenin şekillenmesindeki rolünü farklı sunum formatlarıyla ortaya koymayı amaçlayan kongrenin ana teması, "Dil, Düşünce ve Değer" olarak belirlendi.

Kongrede ele alınacak başlıklar, şu şekilde:

"Duygulardan Anlamlara: Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bütüncül Gelişim Sürecindeki Rolü, Öğretim Programlarını Zenginleştiren ve Çeşitlendiren Okuryazarlık Becerilerinden Sistem Düşüncesine, Erdem-Değer-Eylem (EDE) Çerçevesi: Ahlaki Pusula Olarak Milli ve Manevi Değerlerimiz, Disiplinler Arası, Disiplinler Ötesi ve Disiplinler Üstü Bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Harezmi Eğitim Modeli, Sanat ve Düşünme: Estetik Deneyim ve Düşünce Süreçlerinin Geliştirilmesi, Dil ve Düşünmenin Köklerinde Öğretmen Rolü, Bilim Dili Olarak Türkçe: Türkçe Alan Becerileri, Düşünceden Üretime: Mesleki ve Teknik Eğitimde Beceri, Tasarım ve Uygulama Odaklı Yaklaşımlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Öğrenme Kanıtları: Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları."

Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları, dil, düşünme ve değer temelli dönüşümün farklı boyutlarını inceleyecek. Kongrede ayrıca, canlı sınıf ve öğrenme tiyatrosu uygulamaları da katılımcılara sunulacak.

Canlı sınıflar, düşünme eğitiminde öğretim etkinliklerinin ve sınıfın kendine özgü öğrenme ortamının canlandırılacağı bir format oluşturacak, öğrenme tiyatrolarıyla da öğrenme ve öğretmenin bağlamı çözümlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi'ne başvurular, 30 Mart-19 Nisan'da yapılacak.

Kongreye, MEB'e bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan akademisyenler başvuru yapabilecek.

Kongreye ilişkin detaylı bilgiye, "egitimkongre.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber