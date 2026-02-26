Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Numan Kurtulmuş: Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34. yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yad ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 14:15, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 15:39
Numan Kurtulmuş: Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz

TBMM Başkanı Numan, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34. yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yad ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 'tek millet iki devlet' ruhuyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyorum."

