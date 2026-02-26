Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve suç gelirlerini akladıkları belirlenen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Haber Giriş : 26 Şubat 2026 14:45, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 15:14
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

1,2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya platformları ve mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları "yatırım danışmanlığı" vaadiyle kandırarak dolandırdıkları saptandı.

Zanlıların, elde ettikleri suç gelirlerini; yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklayarak sisteme dahil ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda toplam 1 milyar 200 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Bu kapsamda; 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketi, 2 konut, 10 araç ve 17 arsa, 692 banka hesabı ile 8 kripto varlık hesabı donduruldu.

17 şüpheli cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Siber Vatanımızda da milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verilerek, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri tebrik edildi.

