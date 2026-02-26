QR kodlarla gerçekleştirilen siber saldırılarla ilgili doküman hazırlandı

Kurumdan yapılan açıklamada, QR kodların, son yıllarda restoran menülerinin incelenmesinden çevrim içi ve çevrim dışı ürün veya hizmetlere ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine, internet sitelerine hızlı erişim sağlanmasından bilgi paylaşımına kadar gündelik yaşamın birçok alanında yaygın şekilde kullanıldığı belirtildi.

QR kod kullanımının ağırlıklı olarak mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu cihazların bireylerin gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin, QR kod teknolojisinin erişilebilirliğini ve kullanım sıklığını artırdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"QR kodlar, hızlı erişim imkanı ve kullanım kolaylığı sunmakla beraber, bu kodlar aracılığıyla yönlendirilen içerikler kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği bakımından birtakım riskler doğurabilmektedir. Bu kapsamda, bireylerin fiziksel veya dijital ortamlarda karşılaştıkları QR kodları taramaları sonucunda, farkında olmaksızın oltalama saldırılarının hedefi haline gelmeleri mümkün olabilmektedir. 'QR Kodlarla Gelen Risk: Quishing' dokümanında, QR kodlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir oltalama saldırısı türü olan quishing ele alınmakta olup, bu saldırı türünün ne olduğu, nasıl gerçekleştirildiği, nasıl tespit edilebileceği ve quishing saldırılarına karşı bireyler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar genel hatlarıyla açıklanmaktadır."