Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksin şubatta 100,7 değerini alarak eşik seviyenin üzerine çıktığına dikkati çeken Şimşek, tüm sektörlerin değerlendirmelerini içeren bu verinin, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki güçlenmeyi gösterdiğini ifade etti.

"İmalat sanayiindeki toparlanma güç kazanıyor"

Reel kesim güvenindeki artışa özel parantez açan Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu;

Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz.

Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla sürdürüleceği ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceği mesajını verdi.