Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanından HDP davası açıklaması: Sona gelindi!
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Peş peşe denk gelen tatil dönemi turizmi hareketlendirecek

Okullardaki ara tatil, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya tatillerinin aynı döneme denk gelmesi Antalya'da otellerdeki rezervasyonları hareketlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 15:16, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 15:13
Peş peşe denk gelen tatil dönemi turizmi hareketlendirecek

16-20 Mart'ta ara tatil, 20-22 Mart'ta Ramazan Bayramı, 21 Mart'ta Nevruz, 5 Nisan'da Paskalya Bayramı'nın kutlanacak olması turizme pozitif yansıdı.

Açık olan otellerde, turistler için hummalı çalışma gerçekleştirildi. Birçok otel altyapısında yeniliğe giderken bazı otellerde özellikle iç pazar için konser ve eğlence programları organize edildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, AA muhabirine, 2025'in turist sayısı ve turizm geliri açısından rekorların kırıldığı bir sezon olduğunu söyledi.

Çek, 2026 sezonuna güzel başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Mart ayı bunun için iyi bir eşik oldu. Ara tatil, sonrasında Ramazan Bayramı. Onu takip eden süreçte Nevruz ve Paskalya'yı düşündüğümüz zaman 2026 sezonuna başlangıç için bütün taşların yerine oturduğu güven veren mart ayı gözüküyor. İran'daki siyasi durumdan dolayı Nevruz döneminde beklenen ilgi önceki yıllardaki kadar olmayabilir." diye konuştu.

Mart ortasında başlayacak hareketliliğin nisanın ilk haftasına kadar süreceğini ifade eden Çek, tatillerin turizme ciddi anlamda can suyu olacağını vurguladı.

Çek, iç pazarın genelde son dakika rezervasyonları yaptırdığını kaydederek, "Tatiller dolayısıyla ciddi hareketlilik olacak. Biz de ona göre altyapımızı hazırlıyoruz. Antalya bölgesi bundan olumlu anlamda faydalanacak." dedi.

"Fiyatların uygun olması dolayısıyla talep hayli fazla"

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral ise aynı döneme denk gelen tatiller sayesinde turizm sezonuna hızlı giriş yapılacağını söyledi.

Yüksek sezon başlamadığı için fiyatların daha uygun olduğuna dikkati çeken Süral, "Fiyatların uygun olması dolayısıyla talep hayli fazla. Otelciler kendilerini sürekli geliştiriyor ve birçok tesiste sanatçılı programlar hazırlanıyor. Bu da sektörü ciddi şekilde hareketlendiriyor." dedi.

Süral, 2026'nın olumlu ancak "nazlı" bir yıl olacağını öngördüklerini vurgulayarak, verilerin dikkatle analiz edilip zamanında müdahaleler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

"Tatil döneminde yüzde 90 doluyuz"

Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ise otellerinde iç, dış ve havuzlar dahil komple yeniliğe giderek sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Dört farklı tatilin aynı döneme denk gelmesi sayesinde rezervasyonların iyi olduğunu belirten Üçdan, "Bayramlarla birlikte sezonu açıyoruz, sonrası toplantı grupları var. Geçen seneden daha iyi bir sezon olacağına inanıyoruz. Çünkü çok iyi hizmet veriyoruz. Ramazan Bayramı için konserli programlar organize ettik. İç pazar için Ebru Gündeş, Koray Avcı ve Aşkın Nuri Yengi konserlerimiz olacak. Dış pazar için ise animasyonlarımız var." dedi.

"Sezondan beklentimiz üst düzeyde"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, otellerinde bu dönemde yabancı misafirlerin tatil yaptığını, ramazan sonrası ise iç pazarın hareketli olacağını anlattı.

İç pazarın daha çok "son dakika" rezervasyonları yaptırdığına işaret eden Çağlar, sezona önemli yatırımlar yaparak, hızlı şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Sezondan beklentilerinin üst düzeyde olduğuna değinen Çağlar, "Ramazan Bayramı tatili uzatılırsa sektör için çok daha iyi katkı sunacaktır. Hava şartları da önemli. Bayramlar nedeniyle eğlenceli, yiyecek içecekli bütün programlarımızı hazırladık." dedi.

