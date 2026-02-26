Üniversitede 'ödev' dehşeti: Arkadaşını yangın merdiveninde bıçakladı

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi 4 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Diğer yandan böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.'nin olay günü kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan sonra durumunun iyiye gittiği ve bilincinin bir süre sonra açıldığı öğrenildi. Bu sabaha karşı durumunun kötüleşerek tekrar ameliyata alındığı öğrenilen Serhan M.'nin iç kanama geçirdiği, ameliyatın ardından da entübe edildiği öğrenildi.