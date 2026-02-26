Üniversitede 'ödev' dehşeti: Arkadaşını yangın merdiveninde bıçakladı

Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanından HDP davası açıklaması: Sona gelindi!
AYM Başkanından HDP davası açıklaması: Sona gelindi!
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üniversitede 'ödev' dehşeti: Arkadaşını yangın merdiveninde bıçakladı

Beyoğlu'ndaki bir özel üniversitede Eczacılık Fakültesi öğrencileri arasında çıkan "ödev" kavgası kanlı bitti. Ferhat D., sınıf arkadaşı Serhan M.'yi göğsünden 4 kez bıçakladı. Ağır yaralanan genç entübe edilirken, saldırgan tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 15:48, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 15:48
Yazdır
Üniversitede 'ödev' dehşeti: Arkadaşını yangın merdiveninde bıçakladı

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi 4 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

ENTÜBE EDİLDİ

Diğer yandan böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.'nin olay günü kaldırıldığı hastanede ameliyata alındıktan sonra durumunun iyiye gittiği ve bilincinin bir süre sonra açıldığı öğrenildi. Bu sabaha karşı durumunun kötüleşerek tekrar ameliyata alındığı öğrenilen Serhan M.'nin iç kanama geçirdiği, ameliyatın ardından da entübe edildiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber