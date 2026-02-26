Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
3 çocuk annesi, çocuklarına yemek götürürken kazada öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi Burcu Tek (45), hayatını kaybetti. Tek'in okuldaki çocuklarına yemek götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 16:02, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 16:31
3 çocuk annesi, çocuklarına yemek götürürken kazada öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde Y.B. idaresindeki 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek'e (45) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

- Çocuklarına yemek götürüyormuş

Burcu Tek'in, Kuşçuburun Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören iki çocuğuna yemek götürmek istediği, kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tek şeridi ise çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

