Kız kardeşinin yanında gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, Karadeniz Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre Serhat K., kız kardeşinin yanında gördüğü Murat Yaşar ile sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Serhat K., yanında bulunan bıçakla Murat Yaşar'ı iki bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Yaşar, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Serhat K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞAH DAMARININ KESİLDİĞİ SÖYLENİYOR'

Mahalleli İsmail Arabacı, "Arkadaş oldukları için kız meselesinden olduğu söyleniyor. Daha fazlasını bilmiyoruz. Komşumuz oluyor. Şah damarının kesildiği söyleniyor. Saat 23.30-00.00 arası vardı. Cadde çok kalabalıktı. Yan tarafta oturuyorum. 33 senedir komşum, kız davası olduğunu söylüyorlar. Başka birşey yok diyorlar ama bilemeyiz." dedi.