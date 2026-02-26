Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!

Ticaret Bakanlığınca, ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olan motorlu kara taşıtı kiralama sektöründe, hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı. Hazırlanan taslak, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

İTO Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, getirilecek yönetmeliğin taşıt kiralama sektörüne çok büyük ve önemli katkılarının olacağını söyledi.

Yıldırım, İTO Taşıt Kiralama Komitesi olarak Kasım 2024'te Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu toplantıda bu mesleğin paydaşları olarak bir yönetmeliğimizin olması gerektiğini ve hizmet ihracatı konumuzu kendilerine arz ettik. Bakanımız sağ olsunlar, bu konuyu gündemlerine aldılar ve 2024 yılının kasım ayı itibarıyla yönetmelikle alakalı bir çalışma başladı. Şu anda geldiğimiz gün itibarıyla bu bir taslak haline geldi. Yakın zamanda da inşallah yürürlüğe girecek." diye konuştu.

Yönetmelikle taşıt kiralama sektörüne belirli standartların getirileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu standartlar neler olacak diye bakıldığında, mesleki yeterlilik belgesi gelecek. Sektörde çalışan kişiler belirli kurslardan, eğitimden geçerek mesleki yeterlilik belgesi alacak. Bu belgeyle bu işi yapabilecek. Şu anda böyle bir belge yok. Ayrıca açılacak şirketin 10 tane aracı olma koşulu geliyor. Aynı zamanda müşterilerin araç kiraladığı zaman her zaman ulaşabileceği, güvenle araç kiralama ihtiyaçlarını giderebilecekleri 7/24 çalışır bir çağrı merkezi de yönetmelikle birlikte gelecek."

"Globale açılmamızın önü de açılacak"

Hidayet Yıldırım, yönetmelik taslağının sağlayacağı faydalara ilişkin, "Bu değişiklikle, sektördeki suistimallerin önüne geçilecek. Merdiven altı diye tabir edilen, kayıt dışı ve suistimallerin önüne bu şekilde geçilecek. Bu standartlar geldiği zaman herkes bu işi de yapamayacak artık. Bu işi yapmak kolay olmayacak. Belirli kriterler gelecek. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak. Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetki belgesi uygulamasının tüketici güvenirliğini de artıracağına işaret eden Yıldırım, yönetmelikle sektörde bir yer açılacağı zaman bir yetki belgesi alınacağını söyledi.

Yıldırım, yetki belgesinin Ticaret Bakanlığına bağlı olacağını ve caydırıcı cezaların bulunacağını anlatarak, "Bundan dolayı da mağduriyet konusunda durum azalacağı için tüketicide de müşterilerde de bir güven olacak." dedi.

Gelecek yeni yönetmelikle sektördeki sorunların büyük oranda önüne geçileceğini vurgulayan Yıldırım, "Böylelikle bizim (sektördeki şirketlerin) globale açılmamızın önü de açılacak. Çünkü haksız bir rekabet olmayacak. Biraz daha karlılığa koşulacak, daha sistemli, kendini daha da geliştiren bir yapı olacak. Bu da globale açılmanın önünü açacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.