Kanseri yendi, iyilik ordusu kurdu: Yelda öğretmenden örnek hareket!

Bornova Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Yelda Yiğit, 3,5 yıl süren meme kanseri tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu. Yiğit daha sonra öğrencileri ve velileri ile iyilik hareketi başlattı. Ramazan ayında lösemi ve diğer kanser türleriyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine gönderilmek üzere gıda kolileri hazırlandı. Öğrenciler ve veliler pirinç, sıvı yağ, fasulye, nohut, mercimek, makarna ve kuru üzüm gibi protein ve karbonhidrat açısından zengin malzemelerden oluşan 42 gıda kolisini okul bahçesinde hazırladı. Etkinlik kapsamında, kemik kanseri tedavisi süren 12'nci sınıf öğrencisi Uygar Özkaya için de balon uçuruldu. İyilik hareketi başlattıklarını belirten Yiğit, "Öğrencilerim imece usulü bir çalışma yaptı. Dijital dünyada bu çocukların başını o telefondan kaldırıp birbirleriyle yardımlaşıp, birileri için karşılıksız iyilik yapmalarına çok ihtiyaç var" dedi.

'İÇİMDE BÜYÜK BİR HUZUR VARDI'

Kendisinin de kanserle mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Altı sene evvel kanserle mücadeleye başladıktan sonraki kısım benim için çok daha anlamlı. Farkında olarak, o acıyı anlayarak yapıyorum. Son 3 yıldır görevimin başındayım ve öğrencilerimle o farkındalıkla, o tanıdığım acılarla birlikte yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Dün akşam yatağa girdiğimde, içimde büyük bir huzur vardı. Kanser hastasına veya ölümcül bir hastalığa yakalanmış başka birine herkes bir akıl verir. Ama esas yapmamız gereken 'Biz sizinleyiz ve acınızı anlayabiliyoruz' demektir" dedi.

'DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIM'

Kampanyaya destek veren 10'uncu sınıf öğrencisi Doruk Bilgin (16), şunları söyledi: "Bu etkinlik okulumuzda birkaç yıldır yapılıyor. Gönüllülük esasına göre elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Yurtta kalıyorum. Gerekli malzemeleri evden babamlarla getirdik. Öğretmenimiz bu yıl da yapacağımızı söylediğinde birilerine yardım ediyor olmakla birlikte insanların aynı çatı altında toplandığını görmek beni çok mutlu etti."

'HER AİLEYE BİR KOLİ HAZIRLADIK'

Öğrencilerden Eylül Mat (16), "Bu çalışma güzel hissettiriyor. Her aileye bir koli hazırladık. Bir emeğimin olması beni mutlu etti. Lösemili çocukların yiyemediği besinler oluyor. Onlara uygun yiyecekleri liste yapıp topladık. Kanser herkesin başına gelebilir. Tedavisini sürdüren çocuklara yardım etmiş olduk" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR KATILIM OLDU'

Umay Diler Dündar (17) ise "Lösemi hastalarına yardım etmek çok güzel. Ramazan ayında birlik olduğumuzu hissediyoruz. 1 haftada bu malzemeleri topladık" diye konuştu. 9'uncu sınıf öğrencisi Yiğit Tuna Tombak (15), "Lösemili çocuklara ve onların ailelerine yalnız olmadıklarını göstermiş oluyoruz. Okuldan çok büyük bir katılım oldu. Beklediğimizden fazla malzeme toplandı. Koli yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'MÜCADELE İÇİN DESTEK GÖRMELERİ ŞART'

Kampanyaya destek veren 9'uncu sınıf öğrencisi Deniz Ayyıldız'ın annesi hekim Zeynep Arıkan, "Bu etkinliği duyduğumda çok hoşuma gitti. Aynı zamanda hekimim. Onkoloji hastaları ile birlikte çalıştık. Onların yalnız olmadıklarını hissetmeleri her zaman mutluluk veriyor. Çünkü hastalık zor, mücadele için destek görmeleri şart. Çocukların da böyle bir etkinlik içinde olmaları çok güzel ve sosyal sorumluluk projelerini okullarda yaygınlaştırmak önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.