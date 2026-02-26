Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen, 2023 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak idari süreçler nedeniyle göreve geç başlatılan öğretmenlerin yer değişikliği hakkı için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yapılan yazılı başvuruda, idare kaynaklı gecikmelerin öğretmenlerin aleyhine sonuçlanmaması talep edildi.
2023 yılı Mart ayındaki atama duyurusuyla göreve gelen öğretmenler, önümüzdeki
dönemde yer değişikliği (tayin) planları yaparken ciddi bir yasal engelle karşılaştı.
Sendika, bu durumun "adalet ve eşitlik" ilkelerine aykırı olduğunu
belirterek düzenleme istedi.
Mağduriyetin Kaynağı: "30 Eylül" Kriteri
9 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, il
içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 30 Eylül tarihi esas alınıyor.
Ancak 2023 yılında atanan birçok öğretmen;
Güvenlik soruşturmaları,
Arşiv araştırmaları,
Kararnamelerin geç gönderilmesi gibi idari sebeplerle öngörülen tarihten sonra göreve başlatıldı.
Bu gecikme, öğretmenlerin 3 yıllık zorunlu çalışma süresini kağıt üzerinde
doldurmalarına rağmen, "fiilen görevde olma" şartı nedeniyle tayin
haklarını kaybetmelerine yol açıyor.
"İdare Kaynaklı Gecikme Öğretmene Yüklenemez"
Eğitim-Bir-Sen, MEB'e ilettiği dilekçede şu temel argümanları savundu:
İradeleri Dışında Gelişti: Öğretmenlerin göreve geç başlaması kişisel bir tercih
değil, idari bir zorunluluktan kaynaklanmıştır.
Hizmet Süresi Hesabı: 3 yıllık sürenin hesaplanmasında fiili başlangıç yerine,
duyuruda öngörülen göreve başlama tarihinin veya atama tarihinin baz alınması
gerekir.
Adalet İlkesi: Aynı dönemde atanan ancak farklı tarihlerde göreve başlatılan
öğretmenler arasında oluşan bu eşitsizliğin giderilmesi şarttır.
Sendikanın Talebi
Başvuruda, Mart 2023 atamalı öğretmenlerin yer değişikliği başvuru haklarından yararlanabilmeleri için mevcut yönetmeliğe geçici bir madde eklenmesi veya bu yılki tayin dönemine özel bir istisna tanınması talep edildi.