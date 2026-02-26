Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin

2023 yılı Mart ayındaki atama duyurusuyla göreve gelen öğretmenler, önümüzdeki dönemde yer değişikliği (tayin) planları yaparken ciddi bir yasal engelle karşılaştı. Sendika, bu durumun "adalet ve eşitlik" ilkelerine aykırı olduğunu belirterek düzenleme istedi.



Mağduriyetin Kaynağı: "30 Eylül" Kriteri



9 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 30 Eylül tarihi esas alınıyor. Ancak 2023 yılında atanan birçok öğretmen;

Güvenlik soruşturmaları,

Arşiv araştırmaları,

Kararnamelerin geç gönderilmesi gibi idari sebeplerle öngörülen tarihten sonra göreve başlatıldı.



Bu gecikme, öğretmenlerin 3 yıllık zorunlu çalışma süresini kağıt üzerinde doldurmalarına rağmen, "fiilen görevde olma" şartı nedeniyle tayin haklarını kaybetmelerine yol açıyor.



"İdare Kaynaklı Gecikme Öğretmene Yüklenemez"



Eğitim-Bir-Sen, MEB'e ilettiği dilekçede şu temel argümanları savundu:



İradeleri Dışında Gelişti: Öğretmenlerin göreve geç başlaması kişisel bir tercih değil, idari bir zorunluluktan kaynaklanmıştır.



Hizmet Süresi Hesabı: 3 yıllık sürenin hesaplanmasında fiili başlangıç yerine, duyuruda öngörülen göreve başlama tarihinin veya atama tarihinin baz alınması gerekir.



Adalet İlkesi: Aynı dönemde atanan ancak farklı tarihlerde göreve başlatılan öğretmenler arasında oluşan bu eşitsizliğin giderilmesi şarttır.



Sendikanın Talebi



Başvuruda, Mart 2023 atamalı öğretmenlerin yer değişikliği başvuru haklarından yararlanabilmeleri için mevcut yönetmeliğe geçici bir madde eklenmesi veya bu yılki tayin dönemine özel bir istisna tanınması talep edildi.