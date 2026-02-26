Bakan Kacır'dan gençlere çağrı: Hayallerinizi ufkun ötesine taşıyın

Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Bakan Kacır'dan gençlere çağrı: Hayallerinizi ufkun ötesine taşıyın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Külliye'de düzenlenen Ramazan etkinliklerinde gençlerle bir araya geldi. Milli Uzay Programı ve Milli Teknoloji Hamlesi projelerinin sergilendiği "Ufkun Ötesinde" sergisini tanıtan Kacır, gençleri bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 17:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 17:57
Yazdır
Bakan Kacır'dan gençlere çağrı: Hayallerinizi ufkun ötesine taşıyın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde AA muhabirine, geçen yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ramazan etkinliklerine ev sahipliği yaptığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Külliye'de Ramazan" başlığıyla çocukları ve gençleri "milletin evi"nde ağırladığını belirten Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK ile burada gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile tanışmasına vesile olduklarını söyledi.

Kacır, Türkiye'nin 21 şehrinde TÜBİTAK desteğiyle kurdukları 41 bilim merkezi olduğunun altını çizerek, bilim merkezlerinden sergi alanlarını Külliye'ye getirdiklerini ifade etti.

"Bütün gençlerimizi davet ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyarete açılan "Ufkun Ötesinde" sergisini ise daha önce farklı şehirlerde kurduklarını ve büyük bir beğeni aldıklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"İnsanlı uzay misyonlarımız Alper Gezeravcı'nın, Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği, gençlerin hayallerini ufkun ötesine taşıyan insanlı uzay misyonlarımız bu vesileyle yine çocuklarla, gençlerle paylaşılıyor ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı hedefleriyle buradaki misafirlerimiz tanışmış, buluşmuş oluyorlar. Savunma sanayindeki başarı hikayemiz de gençler için ilham kaynağı. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız özellikle ASELSAN, TUSAŞ gibi kurumlarımızın kurduğu alanlarda savunma sanayisine ilişkin de deneyimler elde ediyor, simülatörleri deneyimliyorlar. Ben bütün gençleri, çocukları hem Ankaralıları hem de Ankara'nın çevresinden burayı ziyaret edecek olan tüm misafirlerimizi sergi alanımıza ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ediyorum. İstiyoruz ki gençlerimiz, çocuklarımız ramazanın manevi iklimini dillerinde ilahilerle yaşamaya devam etsin, bu coşku adreslerinde Türk bayrağını en yükseğe çıkarmanın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olmanın heyecanını en güçlü şekilde hissetsinler."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber