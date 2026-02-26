Fuat Oktay Bakü'de Türk Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü'de faaliyet gösteren Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti. Oktay, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin eğitim alanında daha da güçlendiğini vurguladı.

26 Şubat 2026
Fuat Oktay, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 10. Üçlü Toplantısı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da temaslarını sürdürdü. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Oktay, beraberindeki heyetle Bakü'de faaliyet gösteren Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti.

İlk Durak Bakü Türk Anadolu Lisesi

Oktay'ın ilk ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne oldu. Sınıfları gezen Oktay, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının eğitim alanındaki somut yansımalarından biri olan bu kurumda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine yönelik çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Oktay, eğitimcilere teşekkür ederek öğrencilere başarı diledi.

Maarif Okullarında Robotik ve Yapay Zeka Sunumu

Heyet daha sonra Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları Gençlik Kampüsü'nü ziyaret etti. Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Oktay ve beraberindeki TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine robotik ve yapay zeka projeleri ile kültür-sanat performansları sunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren kurumun eğitim anlayışı hakkında bilgi alan Oktay, bu tür eğitim kurumlarının ortak gelecek açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Eğitim alanındaki iş birliğinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da pekiştireceğini ifade etti.

"Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği Daha da Güçlenecek"

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Oktay, üçlü toplantı kapsamında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini dile getiren Oktay, iki ülkenin dayanışmasının bölgesel istikrara katkı sağladığını söyledi.

Toplantıda hem ikili hem de üçlü boyutta bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik başlıkların ele alındığını aktaran Oktay, ulaşım hatları konusunun da gündeme geldiğini ifade etti. Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak ve Zengezur Koridoru olarak bilinen projenin bölge barışı ve kalkınması açısından önemine dikkat çekti.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerindeki sürece bağlı olduğunu kaydeden Oktay, bölge gündeminin artık çatışmalar yerine barış, refah ve kalkınma odaklı olması temennisinde bulundu.

Oktay'a ziyaretlerinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün eşlik etti.

