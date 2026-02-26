Devlet ve hükümet başkanları, Erdoğan'a doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, Vucic, Mirziyoyev, Becirovic ve Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Liderlere teşekkür eden Erdoğan da Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılığını belirtti.