TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 18:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 18:46
Yazdır
TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Genel Kurulda, teklifin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, OECD'nin istatistiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin gençlerini istihdama dahil edemediğini savunan Kaya, OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Kaya, ekonomide sorunlar yaşandığını, gelir dağılımında da adaletsizlikler bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'nin OECD ile işbirliği yürütmesinin önemli olduğunu vurguladı.

OECD verilerine bakılarak geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi gerektiğini belirten Akalın, Türkiye'nin üniversite mezuniyeti oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.

Akalın, üniversite mezunu sayısının nitelik ve kalite artışı anlamına gelmediğini ifade etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, OECD üyesi ülkelerde çalışanların eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebildiğini ancak Türkiye'de bunun gerçekleştirilmediğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda güçlü olmasını istediklerini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmelerde teklife destek verdiklerini hatırlatan Tan, CHP'nin Filistin konusunda büyük hassasiyete sahip olduğunu vurguladı.

Şahsı adına konuşan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Azerbaycan Karabağ'daki Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçtiğini hatırlattı.

Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan Aydın, katliamları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı OECD merkezinin Türkiye'yi daha etkin yapacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik baskı politikası uyguladığına işaret eden Koçak, bunun bölgesel gerilimi artıracağını dile getirdi.

Koçak, bölgesel işbirliğini merkeze alan politikaların önem taşıdığını vurguladı.

Genel Kurulda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, 3 Mart Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber