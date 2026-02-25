Keçiören'de Geleneksel Ramazan Ruhu: Aşıklar Kıraathanesi'nde Sazlı Sözlü Buluşma

Keçiören'de Ramazan ayının manevi atmosferi, Atapark Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içindeki Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen özel programla taçlandı. İftarın ardından gerçekleşen etkinlikte, usta sanatçılar sahne alarak Keçiörenlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Usta İsimlerden Türkü Ziyafeti

Türk Halk Müziği sanatçısı Yıldırım Budak'ın yanı sıra İsmail Aladağlı, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Paşa Susanoğlu, Aşık Kul Nuri ve Beyzade Aslan'ın sahne aldığı programda, aşık atışmaları geceye renk kattı.

Aşık atışmalarıyla renklenen gecede, Yıldırım Budak'ın seslendirdiği uzun havalar dinleyicileri mest ederken, geleneksel halk kültürü tüm canlılığıyla sergilendi.

Başkan Özarslan'dan Kültürel Mirasa Tam Destek

Programı başından sonuna kadar ilgiyle takip eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, aşıkların atışmalarına ve türkülerine alkışlarla eşlik etti. Başkan Özarslan'ın vizyon projelerinden biri olan Aşıklar Kıraathanesi, Anadolu kültürünü yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.

Editör Notu: Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı boyunca geleneksel ruhu yansıtan etkinliklerine ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

Aşıklar Kıraathanesi: Anadolu Kültürünün Yeni Adresi

Keçiören Belediyesi tarafından kısa süre önce açılışı yapılan bu özel mekan, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ozanların sanatlarını icra edebileceği kalıcı bir platform olarak tasarlandı. Atapark Mahallesi sakinleri, bu tür kültürel etkinliklerin mahalle kültürünü güçlendirdiğini belirterek Başkan Özarslan'a teşekkürlerini iletti.