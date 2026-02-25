Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Keçiören'de Geleneksel Ramazan Ruhu: Aşıklar Kıraathanesi'nde Sazlı Sözlü Buluşma

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Atapark Mahallesi'nde yeni açılan Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen özel bir programla vatandaşlarla bir araya geldi. İftar sonrası gerçekleşen etkinlikte, Anadolu'nun köklü aşıklık geleneği ve usta sanatçıların performansları Keçiörenlilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 18:00, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 19:28
Keçiören'de Ramazan ayının manevi atmosferi, Atapark Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içindeki Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen özel programla taçlandı. İftarın ardından gerçekleşen etkinlikte, usta sanatçılar sahne alarak Keçiörenlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Usta İsimlerden Türkü Ziyafeti

Türk Halk Müziği sanatçısı Yıldırım Budak'ın yanı sıra İsmail Aladağlı, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Paşa Susanoğlu, Aşık Kul Nuri ve Beyzade Aslan'ın sahne aldığı programda, aşık atışmaları geceye renk kattı.

Usta Aşıklar ve Yıldırım Budak'tan Müzik Ziyafeti

Aşıklar Kıraathanesi, bu kez sazın ve sözün ustalarını ağırladı. Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Yıldırım Budak'ın yanı sıra; Aşık Beyzade Aslan, İsmail Aladağlı, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Paşa Susanoğlu ve Aşık Kul Nuri sahne aldı.

Aşık atışmalarıyla renklenen gecede, Yıldırım Budak'ın seslendirdiği uzun havalar dinleyicileri mest ederken, geleneksel halk kültürü tüm canlılığıyla sergilendi.

Başkan Özarslan'dan Kültürel Mirasa Tam Destek

Programı başından sonuna kadar ilgiyle takip eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, aşıkların atışmalarına ve türkülerine alkışlarla eşlik etti. Başkan Özarslan'ın vizyon projelerinden biri olan Aşıklar Kıraathanesi, Anadolu kültürünü yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.

Editör Notu: Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı boyunca geleneksel ruhu yansıtan etkinliklerine ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

Aşıklar Kıraathanesi: Anadolu Kültürünün Yeni Adresi

Keçiören Belediyesi tarafından kısa süre önce açılışı yapılan bu özel mekan, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ozanların sanatlarını icra edebileceği kalıcı bir platform olarak tasarlandı. Atapark Mahallesi sakinleri, bu tür kültürel etkinliklerin mahalle kültürünü güçlendirdiğini belirterek Başkan Özarslan'a teşekkürlerini iletti.

