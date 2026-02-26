Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Adli Olaylar

Parkta akran zorbalığı: Bayılana kadar dövdüler, 'devam' diye izlediler

Bodrum'da 16 yaşındaki C.E.K.'nin sokak ortasında darbedilip bayıldığı anların görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şikayet olmamasına rağmen Başsavcılık düğmeye bastı; saldırgan ve o anları kaydeden şahıs gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 19:40, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 19:39
Parkta akran zorbalığı: Bayılana kadar dövdüler, 'devam' diye izlediler

Olay, 7 Ocak'ta Bodrum ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; C.E.K. ile N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. C.E.K., art arda aldığı darbelerin ardından bayıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; C.E.K.'nin bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yere yığıldığı, çevredeki bazı kişilerin ise kavgayı 'devam' diyerek izlediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.E.K. tedavisi sonrası taburcu edilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

2 GÖZALTI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında N.E. ve kavgayı kaydeden kişi gözaltına alındı. Bodrum Kaymakamlığı olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın ve sanal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde olayın 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği ve adli tahkikata başlandığı anlaşılmıştır" denildi.

