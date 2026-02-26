Parkta akran zorbalığı: Bayılana kadar dövdüler, 'devam' diye izlediler

Olay, 7 Ocak'ta Bodrum ilçesi Karabağ Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; C.E.K. ile N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. C.E.K., art arda aldığı darbelerin ardından bayıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; C.E.K.'nin bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yere yığıldığı, çevredeki bazı kişilerin ise kavgayı 'devam' diyerek izlediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.E.K. tedavisi sonrası taburcu edilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

2 GÖZALTI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında N.E. ve kavgayı kaydeden kişi gözaltına alındı. Bodrum Kaymakamlığı olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde çeşitli basın-yayın ve sanal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde olayın 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği ve adli tahkikata başlandığı anlaşılmıştır" denildi.