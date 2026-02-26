Vatan nöbetindeki kahramanlar sınır hattında iftar sofrasında

Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Vatan nöbetindeki kahramanlar sınır hattında iftar sofrasında

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 100 rakımda bulunan Hazzep Tepe Komando Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeli, iftar sofrasında bir araya geldi. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, üs bölgesinde incelemelerde bulunarak personelle iftar yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 20:05, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 20:07
Yazdır
Vatan nöbetindeki kahramanlar sınır hattında iftar sofrasında

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 28-30 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 100 metre rakımda bulunan Hazzep Tepe Komando Üs Bölgesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci katıldı.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Bozkurt, yetkililerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. ASELSAN tarafından kurulan ileri teknoloji sistemlerle donatılan üs bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin termal kameralar, radar ve uydu sistemleriyle entegre şekilde yürütüldüğü belirtildi.

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan jandarma personeliyle iftar yapan Vali Bozkurt, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Bozkurt, özellikle keşif gözetleme faaliyetlerinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Doğubayazıt ilçe merkezimize yaklaşık 28-30 kilometre uzaklıkta bulunan Hazzep Tepe komando üst bölgesindeyiz, komandolar üst bölgesindeyiz. Bugün İl Jandarma Komutanımızla birlikte, ilçe kaymakamımızla birlikte üst bölgesinde görev yapan kahraman jandarma görevlilerimizi, personelimizi ziyaret ettik. Aynı zamanda bu ziyaretin Ramazan ayında bir iftar vesilesi olmasından da ayrı bir mutluluk duyduk. Bugün kendi elleriyle iftar sofralarında beraber olacağız. Onları bugün ziyaret etmiş olduk. Ziyaretimiz öncesinde üst bölgesinin etrafında ve şu an içinde bulunduğumuz mekanında incelemelerde bulunduk. Özellikle üst bölgemizin etrafında, ASELSAN tarafından kurulmuş olan çok ileri teknoloji sistemlerimiz var. Keşif gözetleme faaliyetlerinde etkinliğimizi arttıran gerek termal kameralarımız, gerekse çeşitli radar ve uydu sistemlerimizle entegre önemli bir üst bölgesindeyiz. Burada canlı başla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan canlı operasyonelimize üstün görev anlayışları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Canla başla, özveriyle vatan topraklarımızın her satıh azimle görev yapan bütün askerimizden polisimize, jandarmamıza, bütün güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyoruz. Bu üst bölgesinin dediğim gibi ASELSAN tarafından kurulan önemli teknolojik donatılara sahip. Az önce profesyonel personelimizle bilgi de verdiler. Özellikle keşif gözetleme faaliyetlerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Alanda da gezdiğimizde bu üst bölgesinin çalışma odasından dinlenme odalarına kadar, hareket merkezine kadar birçok sosyal donatısıyla birlikte bütün ihtiyaçlara cevap verdiğini de gördük. Özellikle etrafındaki gözetleme kulelerinde de yakınen gözetleme faaliyeti bulunduk. Alanın yükseltilmesine baktığımızda yaklaşık 2100 metre rakımda olan bir üst bölgesi. Ben bu üst bölgesinde canlı başla görev yapan kahraman jandarmamıza ve onlara kıymetli ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim hepsini korusun, gözetsin. Bu vesileyle burada olduğumuz için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayında tüm ülkemize, milletimize hayır ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber