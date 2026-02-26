BARÜ'de aile danışmanlığı alanında lisansüstü eğitim imkanı
Bartın Üniversitesinde (BARÜ) aile yapısını güçlendirecek uzmanlar yetiştirme hedefiyle Aile Danışmanlığı tezli yüksek lisans programı açıldı.
Bartın Üniversitesi, toplumsal gelişime katkı sunacak nitelikli uzmanların
yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda lisansüstü eğitim programlarını genişletmeye
devam etmektedir. Bu kapsamda, aile yapısının güçlendirilmesi ve birey-toplum
refahının artırılmasına yönelik Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
açılmıştır.
Disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılandırılan programın, aile danışmanlığı
alanında bilimsel çalışmaların geliştirilmesine ve uygulama odaklı uzman yetiştirilmesine
önemli katkı sunması hedeflenmektedir.
Toplumsal refaha katkı sağlayacak akademik program
Program kapsamında, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, aile içi iletişim
süreçlerinin geliştirilmesi, bireyler arası ilişkilerin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi
ve aile içi sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Bunun yanı sıra aile odaklı sosyal politikaların geliştirilmesine akademik katkı
sağlanması ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların artırılması
hedeflenmektedir.
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı; psikoloji, sosyal hizmet, eğitim
bilimleri ve ilgili disiplinlerin bilgi birikimini bir araya getirerek aile
danışmanlığı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesine zemin hazırlayacaktır.
Lisansüstü eğitimde kalite ve çeşitlilik vurgusu
Programın açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet AKKAYA, üniversitenin lisansüstü eğitimde kalite ve çeşitliliği
artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek programın
hayata geçirilmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etmiştir.
Bartın Üniversitesi, yeni açılan programla birlikte bilimsel üretimin artırılması, toplumsal ihtiyaçlara yönelik akademik çözümler geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştır.