BARÜ'de aile danışmanlığı alanında lisansüstü eğitim imkanı

Bartın Üniversitesi, toplumsal gelişime katkı sunacak nitelikli uzmanların yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda lisansüstü eğitim programlarını genişletmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, aile yapısının güçlendirilmesi ve birey-toplum refahının artırılmasına yönelik Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.



Disiplinlerarası bir yaklaşımla yapılandırılan programın, aile danışmanlığı alanında bilimsel çalışmaların geliştirilmesine ve uygulama odaklı uzman yetiştirilmesine önemli katkı sunması hedeflenmektedir.



Toplumsal refaha katkı sağlayacak akademik program



Program kapsamında, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, aile içi iletişim süreçlerinin geliştirilmesi, bireyler arası ilişkilerin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi ve aile içi sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra aile odaklı sosyal politikaların geliştirilmesine akademik katkı sağlanması ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların artırılması hedeflenmektedir.



Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı; psikoloji, sosyal hizmet, eğitim bilimleri ve ilgili disiplinlerin bilgi birikimini bir araya getirerek aile danışmanlığı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesine zemin hazırlayacaktır.



Lisansüstü eğitimde kalite ve çeşitlilik vurgusu



Programın açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKKAYA, üniversitenin lisansüstü eğitimde kalite ve çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek programın hayata geçirilmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etmiştir.



Bartın Üniversitesi, yeni açılan programla birlikte bilimsel üretimin artırılması, toplumsal ihtiyaçlara yönelik akademik çözümler geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştır.