Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Dokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Neden, 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler için il içi ve il dışı yer değiştirme talebinde bulunulamaz?

Sözleşmeli öğretmenlerin il içi ve il dışı yer yer değiştirmelerinde 3+1 kuralı uygulanmakta, mazeret durumuna bağlı yer değiştirmelerinde ise 3+1 kuralı uygulanmamakta sözleşmelilikten kadroya geçiş tarihi çalışma süresine baz alınmaktadır. Bu nedenle bu yıl 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler için il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvuru talebinde bulunulamaz. Peki bu yıl yaz tatili için mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunulabilir mi?

Neden, 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler için il içi ve il dışı yer değiştirme talebinde bulunulamaz?

09 Ocak 2026 Tarihli ve 33132 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 32 maddesinde; "(1) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde;

a) Kadrolu öğretmenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

b) Sözleşmeli öğretmenlikten öğretmen kadrolarına atananlar, 1 yıl kadrolu olarak görev yapmış olmak şartıyla görev yaptıkları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

halinde başvuruda bulunabilir.

(2) Çalışma sürelerinin hesabında yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi esas alınır." hükümleri,

"İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 33 maddesinde; "(1) İller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde;

a) Kadrolu öğretmenler, kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

b) Sözleşmeli öğretmenlikten öğretmen kadrolarına atananlar, 1 yıl kadrolu olarak görev yapmış olmak şartıyla görev yaptıkları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlamaları,

halinde başvuruda bulunabilir.

(2) Çalışma sürelerinin hesabında yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi esas alınır." hükümleri bulunmaktadır.

NEDEN, 2023 YILINDA ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TALEBİNDE BULUNULAMAZ?

Ayrıca Yönetmeliğin "Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanmaları" başlıklı 5. maddesindeki "(1) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremezler." hükümlerine göre, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanmakta mazeret atamaları hariç il içi ve il dışı yer değiştirmelere 1 yıl sonra başvuruda bulunabilmektedirler.

2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerimizden güvenlik soruşturması yetişenler 2023 Eylül ayında göreve başlamış, güvenlik soruşturması yetişmeyenlerin göreve başlamaları Ekim-Kasım aylarını bulmuştur.

Hal böyle iken 2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerimizin il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvuruda bulunabilmeleri için bazı sendikaların MEB'e resmi olarak başvuruda bulundukları ve açıklama yaptıklarına şahit oluyoruz.

Bu başvuru ve açıklamalar önceki yönetmelikten kalan ezberlenmiş başvuralar olup bu tür başvuruda bulunan sendikaların yeni yönetmelikteki değişikliklerin farkına varmadıkları kantindeyiz.

Kısacası sözleşmeli öğretmenlerin il içi ve il dışı yer yer değiştirmelerinde 3+1 kuralı uygulandığından 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler için il içi ve il dışı yer değiştirme talebinde bulunulamaz.

2023 YILINDA ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN HANGİ YILDA İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TALEBİNDE BULUNULABİLİR?

2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerimizin 3+1 kuralından dolayı 2027 yılı il içi ve il dışı başvurularında 31 Aralık tarihinin çalışma süresinin hesabında baz alınmasını haklı bir talep olarak yapılabilecektir.

PEKİ, 2023 YILINDA ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN BU YIL YAZ TATİLİ İÇİN MAZERET DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TALEBİNDE BULUNULABİLİR Mİ?

Fakat Yönetmeliğin "Mazeret durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 29. maddesindeki "(1) Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeler yarıyıl ve yaz tatilleri dışında da yer değiştirme takvimine bağlı olmaksızın sadece öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılır." hükümlerine göre, sadece kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılmakta olup sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeler yarıyıl ve yaz tatilleri dışında da yer değiştirme takvimine bağlı olmaksızın sadece öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılmaktadır.

Kısacası mazeret durumuna bağlı yer değiştirmelerde 3+1 kuralı uygulanmamakta sözleşmelilikten kadroya geçiş tarihi çalışma süresine baz alınarak sadece 3 yıl hesaplanmaktadır.

Bu nedenle 2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerimizden hiç birisi eylül ve eylülden sonra göreve başladıkları için 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazeret Yer Değiştirmelerinde başvuruda bulunamayacaklardır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazeret Yer Değiştirmeleri duyurusunda 31 Aralık tarihini kadroya geçiş tarihi olarak baz alıp 2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenlerimizin mağduriyetlerini gidermelidir.

Ahmet KANDEMİR

