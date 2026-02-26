Erdoğan'dan gençlere: Kimse size parmak sallayamaz!

Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Dokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Dokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erdoğan'dan gençlere: Kimse size parmak sallayamaz!

Beştepe'de gençlerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden veya inancınızdan dolayı kimse size parmak sallayamaz" dedi. 1 milyon yatak kapasiteli yurtlardan spor yatırımlarına kadar yapılan devrimleri anlatan Erdoğan, gençlere "yol arkadaşlığı" teşekkürü etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 20:22, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 20:22
Yazdır
Erdoğan'dan gençlere: Kimse size parmak sallayamaz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

"Gençlerin desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu"

Ramazan'ın zengin atmosferi bu yıl bir başka yaşanıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bunlarda gençlerimiz de öncü rol uynuyor. Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, onlara değer verdim. Siz gençlerimizin coşkusu, samimi desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu. 14 Ağustos 2001'de AK Partimizi kurduğumuzda, her zorlu mücadelemizde yanımızda her zaman gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte atlattık, nice hayali gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bugünlere getirdik. Bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm gençlere şükranlarımı sunuyorum.

'Türkiye pek çok ülke tarafından gıptayla takip ediliyor'

Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği birçok atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizde savunma sanayiinden teknolojiye hemen her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar, ekonomik olarak ilerlemesinde daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençler önemli bir yere sahip. Biz de enerji ve potansiyelimizi enerjinizi en üst seviyede kullanabilmeniz için en büyük destekçiniziz. Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz.

"Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık"

Yükseköğretimde toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık, 1 milyon yatak kapasitesine sahip modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e ardından 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Kapalı spor salonları, atletizm pistleri derken spor merkezlerini 1575'ten 4562'ye yükselttik.

"Kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden, inancınızdan dolayı kimse size parmak sallayamaz"

Siz bu milletin istikbalisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. İnanıyorum ki her biriniz aşkla, heyecanla cennet vatanımıza hizmet edeceksiniz. Türkiye'nin gençleri olarak sevgiyle, kardeşlikle bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizin özyurdunuzdur. Sizler her biriniz bu milletin özbezöz evlatlarısınız. Hiç kimse kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden, inancınızdan dolayı kimse size parmak sallayamaz. Sizden size emanet edilen Türkiye'yi daha üst seviyeye çıkarmanızı istirham ediyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber