Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Dokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Bakan Göktaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Meclis çatısı güvenin göstergesidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu. "Terörsüz Türkiye" hedefinin sarsılmaz bir iradeye dönüştüğünü belirten Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için hayata geçirilen dev istihdam ve destek paketlerini açıkladı.

Bakan Göktaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Meclis çatısı güvenin göstergesidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu.

Milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için can veren şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Göktaş, gazilere hürmetlerini sundu.

Ramazanın rahmet ikliminin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Göktaş, bu ayın, paylaşmayı, kanaati, sabrı ve insanların birbirlerinin halini gözetmeyi öğrettiğini, iftar sofralarının da bunun en güzel hali olduğunu dile getirdi.

İftar sofralarının aynı zamanda millet olmanın sevincini de sorumluluğunu da birlikte taşımanın adı olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk, Çanakkale'de göğsünü düşmana siper eden ecdadımızın emanetini korumak, Sarıkamış'ta şehadete yürüyenlerin ardında bıraktığı kardeşlik duygusunu çoğaltmak, Milli Mücadele'de Sakarya'dan Dumlupınar'a uzanan direnişi millet iradesiyle zafere taşımak, 15 Temmuz'da şehir şehir, sokak sokak büyüyen bir kararlılıkla demokrasiyi ayakta tutmak, terörle mücadelede vatan için görev başında şehadete yürüyen askerlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, Terörsüz Türkiye ile şehitlerimizin adını sadece hatıralarda değil, vatanın selametinde, milletin dirliğinde, evlatlarımızın geleceğinde yaşatmaktı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderliğin bugün "Terörsüz Türkiye" hedefini, kalıcı istikrara yön veren sarsılmaz bir iradeye dönüştürdüğünü vurgulayan Göktaş, bu iradenin, ülkenin güvenliğini teminat altına alırken, aynı zamanda şehitlerin emanetini ve gazilerin onurunu koruyan bir vefa ve sorumluluk çizgisi olduğunu kaydetti.

Göktaş, "Meclis'imizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, tesis edilen güven ikliminin en somut göstergesidir. Bu anlayışla ülkemizi büyüten her adımı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine layık bir hassasiyetle atıyoruz." diye konuştu.

- "Hakkınız, sözümüzün de işimizin de üstündedir"

Bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilerin hayatını kolaylaştıran destekleri kesintisiz sürdürdüklerini, eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda büyük bir titizlikle hizmetleri ulaştırdıklarını anlatan Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdiklerini, 868 bin 450 ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının her daim yanında olmaya gayret ettiklerini, 81 ilde düzenledikleri "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile 79 bin 717 genci şehit yakını ve gazilerle bir araya getirdiklerini kaydetti.

Şehit yakını ve gazilerin, Merkezi Hekim Randevu Sisteminden öncelikli hizmet almasını sağladıklarını, evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını başlattıklarını, özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocukları için ilave tüm ücretleri kaldırdıklarını belirten Göktaş, "Şehit Gazi Mobil Uygulaması" ile de bu alandaki hizmetleri daha erişilebilir kıldıklarını söyledi.

Göktaş, "Sizlere bakınca sadece bir eşin, evladın fedakarlığını değil, bir milletin vakarını görüyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin güvenle yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Bu anlamda hakkınız, sözümüzün de işimizin de üstündedir. Şehitlerimizin emanetleri olan siz kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

