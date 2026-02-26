Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Elbistan'da meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.


26 Şubat 2026 20:35
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirtti.

Ünlüer, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ifade ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

AFAD'dan depreme ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

