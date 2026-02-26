Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Dokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Dokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünya insanları Türkiye'de sağlık hizmetlerini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 21:40, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 21:41
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Bakan Memişoğlu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Memişoğlu, "Ramazan'lar paylaşımın, empatinin, birlikteliğin, sosyalleşmenin aynı zamanda ruhu dinlendirmenin ve bedeniyle beraber esasında hep beraber ibadet ettiğimiz bir ay. Biz sağlık çalışanları esasında ramazan duygusunun hayatı boyunca hisseden insanlarız çünkü bizler başkasının derdine derman olmak için çalışan, onlara bir faydamız dokusun diye uğraşan gerektiğinde kendimizden çok hastamızı, insanları düşünen çalışanlarız. Bu ülkenin sağlık sistemlerinin bu dünyaya örnek olduğunu gören herkes sağlık çalışanlarının başarısı, kalitesi, özverisinden bahsediyor. Onun için sizin adınıza yöneticilik yapan, sizin hizmetkarınız olan bendeniz sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Dünyada diğer ülkelerin Türkiye'nin sağlık hizmetlerini örnek almaya çalıştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Her gün Türkiye'de 3 milyon insanımıza sağlıkçılar dokunuyoruz. Dünya insanları Türkiye'de sağlık hizmetlerini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz. İnşallah dost kardeş ülkelerde de bu sağlık hizmetinin nasıl yapıldığını onlara anlatarak onlarında daha iyi sağlık hizmetini almasını sağlayacağız. Bugün burada Bilkent Şehir Hastanesi'ndeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği sağlık tesisi bu. Ben bu sağlık tesislerine esasında sağlığın şaheserleri diyorum. Burada çalışan insanlar da bu şaheserin ruhu ve onun işlevselliğini, esasında onun canlılığını sağlıyor. Biz bina yaptık ama onu siz canlandırdınız, onu siz millete şifahane haline getirdiniz. Onun için burada çalışan her bir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu'na konuşmasının ardından, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların çizdiği resim hediye edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber