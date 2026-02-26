Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da

Başkent'te sosyal konut kuraları için geri sayım başladı. 3 Mart Salı günü düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle, Ankara'daki 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Ankara'daki 31 bin 73 konut için hak sahipleri, 3 Mart Salı günü kurayla belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık'ta alındı.

Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Kura süreci 29 Aralık'ta başlarken, iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleri peyderpey açıklanıyor.

İlk teslimat Mart 2027'de

Ankara'da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

"Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da 500'er, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise 150'şer konut."

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

