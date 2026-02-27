Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Liselere bağımlılık taraması

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuk ve gençlerde tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadele kapsamında, erken tespit için tarama başlatıyoruz...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 07:28, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 07:36
Liselere bağımlılık taraması

Sağlık Bakanlığı, 12-18 yaş grubundaki gençlere yönelik bağımlılık taraması ve danışmanlık hizmetlerini okullarda başlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Cezaevlerinde ise bağımlı hükümlülere tahliyeden önce tedavi uygulanmasına yönelik pilot program başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çocuk ve gençlerde bağımlılıkla mücadele kapsamında yeni bir tarama ve danışmanlık modelinin hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

HEDEF 12-18 YAŞ

Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda soruları cevaplayan Bakan Memişoğlu, özellikle ergenlik dönemi olarak tanımlanan 12-18 yaş grubunun hedef alındığını belirterek, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkların erken dönemde tespit edilmesinin amaçlandığını belirtti.

PANDEMİ ARTIRDI

Covid-19 salgını sonrasında gençler arasında davranışsal sıkıntıların arttığına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Sorun özellikle 12-18 yaş grubunda daha büyük risk oluşturmaya başladı. Okullarda ve liselerde uygulanacak tarama programlarıyla gençlerimize zamanında ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

CEZAEVLERİNDE TEDAVİ DÖNEMİ

Bağımlılıkla mücadele kapsamında cezaevlerine yönelik yeni bir uygulamayı da devreye aldıklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, Sağlık ve Adalet bakanlıkları iş birliğinde yürütülen pilot program kapsamında, bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş kişilere ceza sürelerinin son bir yılına yaklaşırken tedavi verilmeye başlandığını paylaştı. Pilot uygulamanın şu anda Bakırköy Cezaevi ve Elazığ Cezaevi'nde sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, cezaevlerinde oluşturulan bağımlılık merkezleri aracılığıyla hükümlülerin tedavi sürecine alındığını kaydetti.

Yetkililer, hem okullarda planlanan tarama programlarının hem de cezaevlerinde başlatılan tedavi uygulamasının temel amacının bağımlılığın erken tespiti, tedavisi ve bireylerin topluma sağlıklı şekilde kazandırılması olduğunu belirtti.

