Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşa tuzak: Taksitli tefeciler!

Bankalardan kredi alamayan ancak acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar 'danışmanlık' adı altında faaliyet gösteren gruplara yöneliyor. Bu gruplar elektronik ürün satmış gibi yapıyor. Vatandaşı vadeli olarak borçlandırıyor, aynı gün ürün bedelinin yüzde 40'ına varan oranda komisyon keserek para veriyor. Bazı vatandaşların elinden ürünleri alınıyor ve ödeme bile yapılmıyor. Mafyavari şekilde tehdit edilen vatandaşlar hakkını bile arayamıyor...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 07:34, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 07:35
Dolandırıcılar yine bir yöntem daha buldu. Acil nakit ihtiyacı olup bankadan kredi alamayanlar kendilerini 'danışmanlık şirketi' olarak tanıtan bazı grupların ağına düşüyor. Bu kişi ve gruplar acil nakit ihtiyacı olanlara elektronik eşya satıyor gibi yapıp, onu aynı gün nakde çeviriyor ama o fiyattan yüzde 30-40 oranında kesinti yapıyor.

Modern tefecilik olarak adlandırılan sistem şöyle işliyor: Nakit ihtiyacı olan kişi, elektronik ürünler satın alıyor. Ürün mağazadan çıkar çıkmaz, danışmanlık şirketi ürünü piyasa değerinin altında nakde çeviriyor. Aradaki fark ise komisyon olarak kesiliyor. Örneğin 50 bin liralık bir elektronik ürünü alan kişi, o 50 bin lirayı taksitle ödüyor ama eline 30-35 bin lira ancak geçiyor.

6 AYLIK SGK KAYDI İSTENİYOR

Sisteme dahil olmak için tefecilerin şartları da var. En az 6 aylık SGK kaydı ve aktif icra dosyası bulunmamasını isteyen tefecilerin ağına düşen bir mağdur "Aslında başta cazipti ancak ağır bir yük haline geldi" diyor. 32 yaşındaki vatandaş "Bankadan kredi alamadım. Çocuğum hastaydı, acil para lazımdı. Beni bir numara yönlendirdi. 60 bin liralık telefon aldım, elime 38 bin lira verdiler. Şimdi her ay 5 bin lira ödüyorum. Toplamda 60 bin lira geri ödeyeceğim. Mecbur kaldım ama pişmanım" dedi. Bu yöntem daha çok sosyal medyada mesajlaşma uygulamaları üzerinden 'Nakit ihtiyacına çözüm', 'SGK'lıya anında para', 'Alışverişe aracılık' gibi sözlerle duyuruluyor. İlanlarda faiz yerine 'hizmet bedeli' ifadeleri kullanılıyor.

BİZ İNSANLARA YARDIM EDİYORUZ!

Konuyu daha iyi anlamak için müşteri gibi aradığımız bir numarada sürecin detayları açıkça anlatıldı. Telefonda konuştuğumuz ve ismini Mithat olarak söyleyen kişi "Biz danışmanlık yapıyoruz. Sizi ürün alabileceğiniz mağazaya yönlendiriyoruz. Ürünü alıyorsunuz, biz nakde çeviriyoruz. Tanıdığımız firmalardan, icra dosyanız yoksa 100 bin liraya kadar alım yaptırabiliyoruz. Komisyonumuz yüzde 20-30 civarında. 6 ay SGK'nız olsun, icranız olmasın yeterli" dedi. 'Sorunsuz' müşteri arayan bu kişiler "Biz sadece ürün alışverişine aracılık ediyoruz. Herkes memnun" diye savunuyor.

HUKUK DIŞI BİR DURUM

Hukukçular ise büyük riske dikkat çekiyor. Çünkü ortada açık bir kredi sözleşmesi ya da finansal kuruluş yok. Vatandaş ürünü kendi adına alıyor ve borç doğrudan mağazaya karşı oluşuyor. Nakde çevirme işlemi kayıt dışı yapılıyor, ödeme aksadığında icra süreci başlıyor. Kişi de hem borçlu, hem cezalı duruma düşebiliyor. Dahası, bazı durumlarda ürünün alındığı halde nakdin hiç ödenmediği ya da vaat edilenden çok daha düşük bir tutar verildiği iddiaları bulunuyor. Uzmanlar "Evet, kredi politikası ve artan faizler nakit ihtiyacı olanı zorluyor ama yüzde 30-40 komisyon oranları büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar bu tür tekliflere karşı dikkatli olmalı. Mafyavari oluşumların ağına düşüp aylarca sürecek borç sarmalına girmemek için bu tür tekliflere karşı dikkatli olunmalı" diyor.


