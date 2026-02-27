Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Ana sayfaHaberler Dünya

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" ifadesi yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 07:37, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 07:38
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı!

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 200'DEN FAZLA YARALI VAR

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 133 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Tarar, Kabil, Paktia ve Kandahar'da bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

9 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 27 mevziinin imha edildiğini, 9 noktanın da ele geçirildiğini iddia eden Tarar, iki kolordu ve üç tugay karargahı dahil birçok mevzi ile 80'den fazla araç ve silah imha edildiğini ifade etti.

"TALİBAN, AFGANİSTAN'I HİNDİSTAN'IN KOLONİSİ HALİNE GETİRDİ"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"ARTIK ARAMIZDA AÇIK SAVAŞ VAR"

Pakistan'ın durumu "normal tutmak" için diplomasi yürüttüğünü aktaran Asıf, artık "sabırlarının tükendiğini" belirtti. Asıf, "Artık aramızda açık savaş var." ifadesine yer verdi.

"55 PAKİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de X'teki paylaşımında, Afganistan'ın saldırılarını kınadı. Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü. Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

