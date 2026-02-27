Malatya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olmamak için okulların tatil edildiği belirtildi.

Buna göre, Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt'un 7, Kale'nin 8 mahallesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde de okullar tatil edilmişti.