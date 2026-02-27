Kripto borsalarına TSPB üyeliği şartı getirildi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 75. maddesine dayanılarak yürürlüğe giren düzenleme, kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını Birlik üyeliğine dahil etti.

Bu kuruluşlar, yetki belgelerini almalarından veya listeye alınmalarından itibaren üç ay içinde üyelik başvurusu yapmakla yükümlü olacak. Yükümlülüğe uymayanların faaliyetleri Kurul tarafından durdurulacak.

Yeni düzenlemeyle Birlik yönetim kurulu 13 üyeden oluşacak. Aracı kurumlardan üç, bankalardan iki, portföy yönetim şirketlerinden iki, borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından bir, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nden bir, bağımsız üyelerden iki, kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bir ve kitle fonlama platformlarından bir temsilci yönetim kurulunda yer alacak.

Denetleme kurulu ve disiplin komitesi ise yedi üyeden oluşacak ve her iki organda da kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile kitle fonlama platformları temsil edilecek.

Genel kurul toplantıları her yıl kasım ayında yapılacak, gündem ve evraklar en az 30 gün önce Kurula, 15 gün önce üyelere bildirilecek. Yıllık aidatlar ve gider payları mart ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenecek. Ayrıca, kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ayrı meslek komiteleri kurulacak.

Geçici maddelerle mevcut platformların üç ay içinde üyelik başvurusu yapmaları zorunlu tutulurken, ilk olağan genel kurulda bu kuruluşların yönetim, denetleme ve disiplin organlarında temsil edilmesi sağlanacak.