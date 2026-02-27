Bahis soruşturmasında, HST Holding'e kayyum atandı

10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahis soruşturmasında, HST Holding'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında HST Holding A.Ş. ile bağlı şirketi HST Mobil A.Ş.'ye kayyum atadı. Soruşturmada 5,5 milyar TL'lik para trafiği inceleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 09:46, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 09:48
Yazdır
Bahis soruşturmasında, HST Holding'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında HST Holding AŞ ve bağlı şirketi HST Mobil AŞ'ye kayyım atandığını, 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali BEAUTYISTANBUL Fuarı 66 ülkeden 1295 katılımcı, 167 ülkeden 19703 ticari ziyaretçi beauty-istanbul.com Aç Sözcü Tv Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve mevcut deliller doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ'nin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların "Arfemisbet", "Lunabet", "Bets10" ve "Casinometropol" gibi yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu tespit edildi.

Bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şirketin yasa dışı bahis/kumar ile dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında,"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.

Ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu; HST Mobil AŞ ile HST Holding AŞ'ye kayyum atandığı belirtildi. El koyma sürecinde, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL,
şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu; toplamda 671 milyon 255 bin TL'lik mal varlığına yönelik işlem yapıldığı ifade edildi. Soruşturmada, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber