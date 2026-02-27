Kredi kartı bilgilerini kopyalayarak 2,1 milyon lira dolandırmışlar

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin Türkiye genelinde vatandaşlara ait kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları, bu yöntemle çeşitli illerdeki iş yerlerinden mal ve hizmet temin ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yolla toplam 2 milyon 121 bin 799 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında bankacı ve matbaacı olarak çalışan kişilerin de bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden U.U'nun (41) ise "bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık" başta olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 23 Şubat'ta Amasya merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda U.U. ile E.Ü. (46), Z.Ş. (27) ve T.Ü. (40) gözaltına alınarak Amasya'ya getirildi.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 6 banka kartı, 2 dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar kasası, fotoğraf makinesi, 4 sim kart, USB bellek, e-imza cihazı, hafıza kartı ve 52 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U, E.Ü. ve Z.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.