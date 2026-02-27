Gürsel Tekin göreve devam edecek
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
