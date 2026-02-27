Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Benzine zam gelecek
Altın ve gümüşte neler oluyor? İşte son durum
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
TCMB Şubat'ı pas geçti: Ekonomide gözler Mart ayında!
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Cemrenin ikincisi suya düştü
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak

Türkiye ekonomisinde gözler martta büyüme, ihracat ve enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararına odaklanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 11:52, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 11:52
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak

Türkiye'yi martta yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor. Piyasaların gözü 2 Mart'ta geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2025'e ilişkin büyüme verisinde olacak. Geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyümüştü.

Aynı gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Ordu'da şubat ayı ihracat verilerini açıklaması bekleniyor. Bakan Bolat, ocakta aylık ihracatın takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Enflasyon, 3 Mart'ta açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Mart'ta şubat ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyon verisinin ardından ekonomi yönetiminin vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu belirterek, "Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜİK, 9 Mart'ta şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. TÜFE ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşmişti.

Kurum, 10 Mart'ta ise ocak ayı sanayi üretim endeksini kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış göstermişti.

Cari açık kamuoyuna duyurulacak

Merkez Bankası, 12 Mart'ta ocak ayı ödemeler dengesi sonuçlarını duyuracak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Mart'ta şubat ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 23 Mart'ta söz konusu aya ilişkin tüketici güven endeksini paylaşacak. Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 artışla 85,7'ye yükselmişti.

Kurum, 25 Mart'ta 2025 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini, 30 Mart'ta ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıklayacak.

Mart ayının son günü ise TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, şubat ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

Piyasaların gözü faiz kararında

Piyasaların gözü 12 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulundan (PPK) çıkacak faiz kararına odaklanacak. PPK, ocaktaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekmişti.

