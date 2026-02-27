ÜAK'tan Jüri Süreçlerinde Keyfi Davrananlara Uyarı!

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere doçentlik jüri süreçlerinde görev alan profesörlere önemli hatırlatmalar yapıldı.

Son zamanlarda, mazeret bildirmeksizin jüri üyeliği görevini yapmaktan imtina eden veya jüri olarak atandığı adayın süreçlerini başlatmadan verilen süreyi tamamlayan profesörlerin olduğunu ve bu durumun adayların özlük haklarında mağduriyetlere sebebiyet verdiğine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede, tüm üniversitelere yazı gönderilerek değerlendirme jürisi profesörlere bu durumların hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı ifade edilmiştir.