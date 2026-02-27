Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 12:30, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 12:46
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul'da yürütülen soruşturmalarda çok sayıda ünlünün uyuşturucu kullandığı ortaya çıkmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı.