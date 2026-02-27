200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen Aziz İhsan Aktaş davasında dört CHP'li belediye başkanlarının tutukluluğuna devam kararı verildi.

Tutukluluğuna karar verilen isimler şöyle:

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin,

Oya Tekin'in eşi Celal Tekin,

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan.

Ayrıca, mahkemede yedi kişi ise tahliye edildi. Tahliye kararı verilen isimler şöyle:

İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş,

İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal,

İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu,

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu,

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek,

Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar,

Beltaş Başkanı Önder Gedik.

Ayrıca; adli kontrol kararı bulunan isimlerin yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi.

İkinci duruşma 20 Nisan-22 Mayıs tarihlerinde Silivri'de görülecek.

Aziz İhsan Aktaş İddianamesinden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 579 sayfalık iddianamede Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.