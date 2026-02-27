Erzurum'da araçlar kar altında kayboldu

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte dün akşama doğru başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Vatandaşlar ile sürücüler karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar ise iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Yoğun kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza bürüdü, park halindeki araçlar tamamen karla kaplandı.

Etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Yakutiye'de kar kalınlığı 58 santimetre olarak ölçülürken Aziziye'de 32 santimetre, Palandöken'de 30 santimetre oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 260 santimetreye ulaşırken, Konaklı'da 177 santimetre olarak ölçüldü.