Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edilerek, kırsal kalkınma yatırım desteğinin 129 milyon 4 bin lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 14 milyon 62 bin 612 lira, sertifikalı tohum kullanım desteğinin 3 milyon 956 bin 369 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 589 bin 19 lira olacağı bilgisine yer verildi.