'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işgücü verilerini değerlendirdi. Yılmaz, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirterek, uygulanan politikalar sayesinde istihdamdaki görünümün korunduğunu söyledi.

Yılmaz, 2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,1 ile tek haneli seviyelerde 33'üncü ayına girdiğini aktardı. Gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 1'er puan gerileyerek sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11'e indiğini ifade etti.

İstihdam artışını desteklemek amacıyla emek yoğun sektörlerdeki istihdamın gözetildiğini vurgulayan Yılmaz, istihdamın niteliğini artırmak için yeni programları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti. Bu kapsamda potansiyel işgücünün ekonomiye katılımını teşvik etmek, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak ve üretim odaklı becerilerini geliştirmek amacıyla GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) programını devreye aldıklarını belirtti.

Firmaların finansmana erişimini artırmak ve yatırım ile istihdamı desteklemek için yeni destek programlarını uygulamaya aldıklarını dile getiren Yılmaz, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelere sağlanan çalışan başına desteğin 3.500 TL'ye yükseltildiğini, destek kapsamına büyük ölçekli firmaların da dahil edildiğini aktardı. Ayrıca imalat sanayinde özellikle KOBİ'lere yönelik 100 milyar TL büyüklüğünde yeni bir finansman programının başlatıldığını söyledi.

Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarla dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı şekilde artırmayı hedeflediklerini ifade etti.